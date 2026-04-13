Шахтар завершив роботу над трансфером вінгера Атлетико Паранаенсе – ЗМІ

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 21:23
Шахтар завершив роботу над підписанням вінгера Атлетико Паранаенсе Бруніньйо.

Про це повідомляє Transfdofuteboll.

За інформацією джерела, "гірники" заплатять за 17-річного бразильця близько 15 мільйонів євро.

Ймовірно, що футболіст приєднається до донецького клубу вже влітку, а 16 квітня йому виповниться 18 років, що дозволить йому переїхати в Європу.

На дорослому рівні він провів у цьому сезоні 16 матчів та забив 4 голи.

Нагадаємо, у центральному матчі 23 туру УПЛ Шахтар зіграв унічию з ЛНЗ.

Баварія націлилася на підписання одного з лідерів Ньюкасла
У Металісті 1925 підтвердили, що цікавляться одним з гравців Динамо
Ювентус досяг домовленості з Бога щодо нового контракту – інсайдер
Колишній партнер Забарного у захисті може перейти наступного сезону в елітний клуб АПЛ – інсайдер
Шахтар працює над підписанням вінгера Атлетико Паранаенсе

