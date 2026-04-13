Шахтар завершив роботу над трансфером вінгера Атлетико Паранаенсе – ЗМІ
Бруніньйо
Шахтар завершив роботу над підписанням вінгера Атлетико Паранаенсе Бруніньйо.
Про це повідомляє Transfdofuteboll.
За інформацією джерела, "гірники" заплатять за 17-річного бразильця близько 15 мільйонів євро.
Ймовірно, що футболіст приєднається до донецького клубу вже влітку, а 16 квітня йому виповниться 18 років, що дозволить йому переїхати в Європу.
На дорослому рівні він провів у цьому сезоні 16 матчів та забив 4 голи.
Нагадаємо, у центральному матчі 23 туру УПЛ Шахтар зіграв унічию з ЛНЗ.