Туран: Полісся є найкращою командою України з точки зору того футболу, який вони будують

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 19:58
Наставник Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій з АЗ, а також проти Полісся у 24 турі УПЛ, назвавши житомирський клуб найкращим в Україні  з точки зору того футболу, який він будує.

Слова тренера наводить пресслужба "гірників".

"Попереду на нас чекає дуже складне протистояння в Лізі конференцій УЄФА з АЗ Алкмар, а потім також дуже важливий матч із житомирським Поліссям, яке, на моє переконання, є найкращою командою України з погляду того футболу, який вони намагаються будувати, та взагалі тренерської роботи.

Тому на нас, безумовно, чекає ще одне надзвичайно цікаве, інтенсивне та виснажливе протистояння", – сказав Туран.

Нагадаємо, у 23 турі УПЛ Шахтар на виїзді зіграв унічию з ЛНЗ.

