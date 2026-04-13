Різник: Мій асист був цілеспрямованою передачею

Голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник поділився враженнями від матчу 23 туру УПЛ проти ЛНЗ (13 квітня) та заявив, що його асист на Егінадлу на 34 хвилині був цілеспрямованою передачею.

Слова воротаря наводить пресслужба донецького клубу.

"Зараз для нас нічого не змінилося. Безумовно, ми могли здобути додаткову перевагу в три очки, проте це футбол і таке трапляється. Мій асист? Спілкувалися, і тренери підказали, як потрібно було зробити та як буде правильно. Добре, що всі прислухалися до установки і все вдалося реалізувати. Ми готувалися до суперника, тож передача була цілеспрямованою", – заявив голкіпер.

Також Різник поділився очікуваннями від матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЛ Алкмаар (16 квітня).

"Буде зовсім інша гра, оскільки АЗ виступатиме перед власними трибунами, і для нас у цьому протистоянні ще нічого не вирішено. Ми не повинні розслаблятися. Маємо зберігати концентрацію до кінця, щоб проходити далі, тому що помилки на такому рівні не прощають", – додав українець.

Нагадаємо, матч між ЛНЗ і Шахтарем завершився внічию 2:2. Команди ділять лідерство у турнірній таблиці УПЛ, маючи по 51 очку в активі, проте у Шахтаря є один матч у запасі.