Не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно: Туран – про нічию Шахтаря з ЛНЗ у 23 турі УПЛ

Наставник Шахтаря Арда Туран прокоментував нічийний результат з ЛНЗ у центральному матчі 23 туру УПЛ, наголосивши, що черкаський клуб – складний суперник.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Шкода втрачати очки, але ми поважаємо ЛНЗ. Складний суперник. У боротьбі за титул усе в наших руках. У першому таймі грали не так, як я хотів, але у другому гра відповідала тому, що хочу бачити. Пишаюся гравцями у другому таймі. Так, ми дозволили дуже багато кутових, і суперник цим скористався. Сподіваюся, я чітко доніс позицію щодо матчів. Але я не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно. Суперник добре виконав роботу, я можу лише привітати нашого конкурента. Асист Різника? Ми працювали над цим і знайшли можливість забити ЛНЗ. Взяли приклад з Полісся, яке мало схожі моменти", – сказав Туран.

Також тренер Шахтаря "пройшовся" по УАФ.

"Важливо розуміти, що ми перебуваємо від матчу до матчу у складних умовах. Наприклад, УАФ перенесла матч з Зорею і досі ліга не сказала, коли має відбутися цей матч. Шахтар представляє Україну в єврокубках, і я хотів би поскаржитися.

Ми робимо все, але нам не йдуть назустріч і все ускладнюють. Тепер знову буде складний виїзд, а до того було довге повернення. Потрібно робити так, щоб усім було зручно грати. Хлопці роблять максимум можливого", – підкреслив Туран.

Поєдинок завершився внічию 2:2, що зберегло двовладдя на чолі турнірної таблиці УПЛ. При цьому, у Шахтаря є одна гра в запасі – за втраченими лідирує саме команда Арди Турана.