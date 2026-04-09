Шахтар з дублем Аліссона розгромив АЗ у першому чвертьфіналі Ліги конференцій

Донецький Шахтар переміг нідерландський АЗ Алкмар у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Номінально домашній поєдинок "гірників" завершився з рахунком 3:0.

Матч у Кракові вперше з 2014 року відвідав президент Шахтаря Рінат Ахметов, який напередодні відвідав церемонію прощання з колишнім тренером команди Мірчею Луческу в Бухаресті.

У першому таймі на полі точилася рівна боротьба. М'ячем більше володіли гості, але донеччани гостріше атакували. На початку зустрічі після зіткнення з суперником втратив свідомість бразилець Ізакі. Після допомоги медиків 19-річний хавбек ще провів на полі 20 хвилин, але зрештою був замінений на Бондаренка.

Наприкінці першого тайму Шахтар міг відкрити рахунок. Аліссон пробив з лішії штрафного майданчика, але голкіпер "сироварів" впевнено відвів загрозу.

У другій половині зустрічі "гірники" додали в активності. На 48-й хвилині Педріньйо перевірив на міць поперечину воріт АЗ після удару зі штрафного.

Бразилець досяг свого на 72-й хвилині поєдинку, коли ефектним ударом з лінії штрафного майданчика поцілив у дев'ятку. Після забитого голу "гірники" заграли розкутіше.

Наприкінці зустрічі Аліссон упродовж двох хвилин оформив дубль, знявши питання про переможця.

Шахтар зробив вагому заявку на вихід в наступну стадію, але попереду очікує ще один непростий матч в Алкмарі.

Ліга конференцій

1/4 фіналу, 9 квітня

Шахтар (Україна) – АЗ (Нідерланди) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 72 Педріньйо, 2:0 – 81 Аліссон, 3:0 – 83 Аліссон

Шахтар: Різник, Вінісіус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Аліссон (Конопля, 89), Педріньйо (Назарина, 89), Ізакі (Бондаренко, 24), Невертон (Егіналду, 74), Еліас (Траоре, 74).

АЗ Алкмар: Зут, Гус, Пентера, ван Дейл, Малкума (Дейкстра, 46), Сміт, Мейанс, де Віт, Пататі (Уфкір, 73), Перротт (Мердінк, 74), Садік (Дал, 46).

Попередження: Педріньйо (59) – Пенетра (48), Де Віт (64)

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 16 квітня. За підсумком протистояння визначиться володар путівки до півфіналу Ліги конференцій.

В інших матчах 1/4 фіналу Ліги конференцій Райо Вальєкано розгромив АЕК.