Різник: Візит Ахметова – як ковток повітря

Основний голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував візит президента клубу Ріната Ахметова на матч чвертьфіналу Ліги конференцій проти нідерландського АЗ Алкмаар.

Слова 27-річного воротаря "Гірників" наводить UA-Football.

"Коли президент приїхав, вже знали, що сьогодні права на помилку немає. Після матчу президент зайшов, привітав, всім потиснув руку. Це для нас як ковток повітря. Він багато років не був на трибунах. Я досі зараз не вірю, що він був", – заявив Різник після гри.

Нагадаємо, 9 квітня Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій у польському Кракові обіграв АЗ Алкмаар із рахунком 3:0. Ахметов був присутній на матчі своєї команди вперше з весни 2014 року.