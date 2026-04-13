Складно конкурувати з ними: наставник ЛНЗ оцінив нічийний результат з Шахтарем у 23 турі УПЛ
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився емоціями після нічиєї з Шахтарем у центральному матчі 23 туру УПЛ, зазначивши, що це позитивний результат.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Які емоції? Грали перша та друга команди, і я вважаю, що гра вболівальникам сподобалася. Хочу подякувати гравцям, які виконали майже все, що просили. Це позитивний результат, і з урахуванням матчу на зборах ми у трьох зустрічах не програли Шахтарю.
Боротьба за титул? Головне завдання – конкурентна команда, і ми ще її не створили. Працюємо далі. Голи зі стандартів? Весь тиждень тренували стандарти, і раніше такого не було. У другому таймі ми мали шанси, хоча розуміли, що Шахтар матиме перевагу. Тактична боротьба.
Якщо брати Шахтар і ЛНЗ, то у Шахтаря такі футболісти на заміні... Складно конкурувати з ними", – сказав Пономарьов.
Поєдинок завершився внічию 2:2, що зберегло двовладдя на чолі турнірної таблиці УПЛ. При цьому, у Шахтаря є одна гра в запасі – за втраченими лідирує саме команда Арди Турана.
