Складно конкурувати з ними: наставник ЛНЗ оцінив нічийний результат з Шахтарем у 23 турі УПЛ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився емоціями після нічиєї з Шахтарем у центральному матчі 23 туру УПЛ, зазначивши, що це позитивний результат.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Які емоції? Грали перша та друга команди, і я вважаю, що гра вболівальникам сподобалася. Хочу подякувати гравцям, які виконали майже все, що просили. Це позитивний результат, і з урахуванням матчу на зборах ми у трьох зустрічах не програли Шахтарю.



Боротьба за титул? Головне завдання – конкурентна команда, і ми ще її не створили. Працюємо далі. Голи зі стандартів? Весь тиждень тренували стандарти, і раніше такого не було. У другому таймі ми мали шанси, хоча розуміли, що Шахтар матиме перевагу. Тактична боротьба.



Якщо брати Шахтар і ЛНЗ, то у Шахтаря такі футболісти на заміні... Складно конкурувати з ними", – сказав Пономарьов.