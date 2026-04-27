Туран назвав футболіста Шахтаря, який нагадує йому легенду Барселони

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран оцінив виступи гравців ротацій та виділив молодого футболіста, у якому знайшов схожість із легендою Барселони Андресом Іньєстою.

Його цитує Tribuna.

Наставник "гірників" залишився задоволеним виступом 22-річного воротаря Дениса Твардовського, який дебютував у поточному сезоні-2025/26 в матчі проти Кудрівки.

Також окремо він оцінив гру Віктора Цуканова, який замінив Ізаке Сілву на 74-й хвилині протистояння 25-го туру УПЛ. Він порівняв 20-річного гравця з Іньєстою.

"Це вже його другий сезон в основному складі Шахтаря. В минулому сезоні він також часто долучався на цій фазі зі сезону і допомагав колективу своїми виходами на заміну або грою в основному складі. І на моє переконання, це дійсно особливий гравець із дуже цікавими характеристиками. У нього попереду світле майбутнє. Я вірю у його потенціал. Певними характеристиками він мені схожий на Андреса Іньєсту", – сказав Туран.

Якщо для Твардовського цей вихід на поле був дебютним, то для Цуканова він став другим за першу команду гірників у цьому сезоні. Сумарно провів на полі 16 хвилин, результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що саме Кудрівка цікавилася молодим "гірником". Портал Transfermarkt оцінює Віктора у 500 тисяч євро, а його контракт зі донецьким клубом розрахований до кінця 2028-го.

Навіть із ротацією Шахтар легко впорався з Кудрівкою у Львові – перемога 3:1. Завдяки звитязі "гірники" збільшили свій відрив від черкаського ЛНЗ, який у цьому турі зіграв внічию з харківським Металістом 1925 (1:1), вже до 8 балів – 60 проти 52-х у команди Віталія Пономарьова.

У наступному турі донеччани зустрінуться з київським Динамо (3 травня о 18:00). У цій грі кияни не зможуть розраховувати на вінгера Назара Волошина, у якого перебір жовтих карток.