Шедевр футболіста Шахтаря визнали найкращим голом сезону в Лізі конференцій

Денис Іваненко — 29 травня 2026, 09:02
Ісаке Сілва
ФК Шахтар

Група технічних спостерігачів УЄФА визначила найкращі голи сезону-2025/26 у Лізі конференцій.

Про це повідомляє пресслужба організації.

На першому місці в рейтингу розташувався півзахисник Шахтаря Ісаке Сілва. Визнання бразилець отримав за забитий м'яч Леху в матчі 1/8 фіналу, коли він відзначився ударом у падінні через себе.

Також до десятки потрапив вінгер "гірників" Егіналду. Він посів сьоме місце з голом у ворота Крістал Пелес у півфіналі турніру. 

Зазначимо, що в нинішньому сезоні 19-річний Ісаке Сілва провів 38 матчів за Шахтар у всіх турнірах. У них він забив сім м'ячів і віддав шість асистів.

Напередодні також було оголошено символічну збірну Ліги конференцій-2025/26. В ній опинився інший бразилець "гірників".

Шахтар Донецьк Ліга конференцій 2025/26

Ліга конференцій 2025/26

