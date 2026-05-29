Шедевр футболіста Шахтаря визнали найкращим голом сезону в Лізі конференцій

Група технічних спостерігачів УЄФА визначила найкращі голи сезону-2025/26 у Лізі конференцій.

На першому місці в рейтингу розташувався півзахисник Шахтаря Ісаке Сілва. Визнання бразилець отримав за забитий м'яч Леху в матчі 1/8 фіналу, коли він відзначився ударом у падінні через себе.

Також до десятки потрапив вінгер "гірників" Егіналду. Він посів сьоме місце з голом у ворота Крістал Пелес у півфіналі турніру.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні 19-річний Ісаке Сілва провів 38 матчів за Шахтар у всіх турнірах. У них він забив сім м'ячів і віддав шість асистів.

Напередодні також було оголошено символічну збірну Ліги конференцій-2025/26. В ній опинився інший бразилець "гірників".