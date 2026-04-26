Ярмоленко – про перемогу над Кривбасом і свій гол п'ятою: Там не було виходу

Софія Кулай — 26 квітня 2026, 22:55
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Правий вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко поділився своїми враженнями від переможного матчу проти Кривбаса у рамках 25-го туру УПЛ-2025/26.

Його цитує сайт киян.

Досвідчений футболіст переконаний, що уболівальники отримали суцільну насолоду від перегляду даного поєдинку, у якому було забито на обох аж 11 голів.

36-річний гравець розповів, що у першу чергу хотів допомогти команді після того, як вийшов на заміну на 73-й хвилині гри. Однак так сталося, що коли він з'явився на полі, команда одразу пропустила.

Також Ярмоленко прокоментував свій гол п'ятою у ворота криворізького суперника.

"Там не було виходу. Я чекав, щоб комусь скинути цей м'яч під удар, але нікого не було, тому вирішив так пробити. Розумів, що газон мокрий і йде дощ, найголовніше – влучити нормально по м'ячу, а у воротаря там не буде нормальної видимості. Добре, що вийшло", – сказав Андрій.

Відзначимо, що Ярмоленко оформив дубль у ворота Кривбаса та допоміг киянам здобути вольову перемогу 6:5. Команда Ігоря Костюка змогла відігратися із рахунку 4:1. Цей матч став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України. Досі жодного разу в одному поєдинку не було забито 11 м'ячів.

Завдяки такій результативності одному з лідерів Динамо вдалося перетнути позначку в 120 голів та майже наздогнати Сергія Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ, у якого на два м'ячі більше (123).

Очолює рейтинг найкращих бомбардирів першості в історії Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).

Додамо, що у наступному турі Динамо зіграє вдома проти донецького Шахтаря. Українське "Класичне" розпочнеться 3 травня о 18:00.

