Туран: Шукати виправдання після поразок – найлегше, що може бути

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про поразку команди від ЛНЗ в матчі чемпіонату України.

Слова фахівця наводить пресслужба "гірників".

"Після поразок шукати якісь виправдання негативному результату – найлегше, що може бути. І, безумовно, я міг би до цього вдатися, однак з мого першого дня перебування в клубі я наголосив: я тут, аби знаходити рішення для тих складних ситуацій, які оточують наш футбол.

Безумовно, ці умови далекі від ідеальних і вони точно не сприяють якомусь повноцінному розвитку нашого футболу, однак вони однакові для всіх, і в нас немає жодних привілеїв чи, навпаки, їхньої відсутності. Звісно, дуже легко бути улюбленим тренером для команди, коли вона виграє, однак набагато важливіше вміти взяти на себе відповідальність за помилки, коли команда не дала потрібного результату й не зуміла порадувати перемогою.

Тому, як я наголосив, зараз важливо те, як ми зуміємо відреагувати на цю похибку та як ми зуміємо вирішити проблему, аби мати змогу уникнути її в майбутньому". – розповів Туран.

Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку.

Відео голів та огляд матчу ЛНЗ – Шахтар доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки гри підбив півзахисник команди Марлон Гомес.