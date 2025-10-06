Українська правда
Не змогли нав'язати свою гру, – Марлон Гомес пояснив розгром Шахтаря від ЛНЗ

Володимир Максименко — 6 жовтня 2025, 08:45
Марлон Гомес
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес висловився про несподівану розгромну поразку команди від ЛНЗ в УПЛ.

Слова бразильця наводить пресслужба "гірників".

"Не змогли нав’язати свою гру. Якщо ми вважаємо себе чемпіонською командою, маємо грати як чемпіони. На жаль, у матчі з ЛНЗ цього не було. Припускалися помилок у передачах, але, як я вже казав, у футболі бувають і злети, і падіння. Так, ми зазнали поразки, втім будемо працювати, щоб повернутися сильнішими й тішити вболівальників Шахтаря", – розповів Гомес.

Також хавбек прокоментував черговий нічний обстріл українських міст росіянами.

"Так, це справді було залаштунками тієї ночі. Ті футболісти, які ще не так довго в Шахтарі, не звикли до такого. Це дуже делікатна тема, яку зараз переживає вся Україна. На жаль, ми не спали добре, але це не може слугувати виправданням. Гадаю, ми мали нав’язати свою гру і показати себе як команда. Звісно, ці події могли вплинути на втому і ритм гри.
У нас також багато переїздів, подорожей, але, знову ж, це не виправдання. Припустилися багатьох помилок, і будемо працювати, щоб покращитися", – резюмував Марлон.

Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер донеччан Арда Туран.

ЛНЗ Черкаси

