Сенсаційний розгром від черкасців: огляд матчу 8-го туру УПЛ Шахтар – ЛНЗ

У неділю, 5 жовтня, завершився 8-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Закривав його поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ, який завершився сенсаційною розгромною перемогою черкаського клубу з рахунком 4:1.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

8 тур, 5 жовтня

Шахтар – ЛНЗ 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Кузик, 0:2 – 61 Ассінор, 0:3 – 71 Рябов, 1:3 – 85 Назарина, 1:4 – 89 – Проспер

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Ізакі (Кауан Еліас 63), Педріньйо (Азаров 56), Марлон Гомес (Невертон 56), Очеретько (Назарина 81), Бондаренко (Феррейра 56), Мейрелліш

ЛНЗ: Паламарчук, Горін, Муравський, Кузик, Пасіч, Дідик, Яшарі, Рябов, Пастух, Проспер (Кравчук 90), Ассінор

Попередження: 47 – Рябов, 90 – Проспер

Нагадаємо, напередодні Динамо зіграло внічию з Металістом 1925.