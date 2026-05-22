Туран розповів про роль футболу для України під час війни

Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про війну в Україні та значення футболу в такий складний час для країни.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Своїми думками він поділився на пресконференції після поєдинку останнього туру УПЛ, в якому донеччани поступились Колосу з рахунком 0:1.

"Це те, що ми намагаємося робити щодня: використовувати футбол, найперше, як джерело надії, натхнення та підтримки, просто розради в ці непрості для народу України часи. І для нас надважливо, щоб люди відчували радість, емоції, коли мають змогу переглядати наші ігри. Вважаю, це значно важливіше, аніж здобувати титули і трофеї. Тому ще раз дякую за це запитання, сподіваюся, ми є джерелом розради для всієї країни. Досі триває жахлива війна, і я ніколи не дозволю собі, аби світ змирився із цією думкою. Допоки я тут, завжди намагатимуся наголошувати, доносити ідею про те, наскільки неприпустимо, що люди, особливо маленькі діти, щодня гинуть у нашій країні. Тому я буду голосом, який доноситиме світу про неприпустимість подібного сценарію", – сказав Туран.

Зазначимо, що сезон для "гірників" уже завершено. Вони стали чемпіонами України й наступного сезону зіграють в основному етапі Ліги чемпіонів.

У команди розпочалась відпустка. Футболісти зберуться на тренувальний збір 1 липня.