Туран підбив підсумки виступів Шахтаря на стартовому відрізку сезону

Головний тренер Шахтаря Арда Туран після перемоги над ЛНЗ (3:0) у сьомому турі УПЛ оцінив старт сезону для своєї команди.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Турецький фахівець заявив, що був лише один поєдинок, в якому він залишився незадоволений грою підопічних.

"У цілому я задоволений цією дистанцією, задоволений виступом своєї команди, а також власним перформансом як тренера. Стосовно матчу з Поліссям – це єдине протистояння на цьому відрізку, яким я не задоволений і за яке досі себе картаю. Як тоді наголосив, це моя тренерська провина. Загалом на цій дистанції всі інші виступи були хорошими, і я вдоволений. Наприклад, тим самим матчем із ПСВ.

Я молодий тренер, продовжую навчатися та набуваю дуже багато цінного досвіду. Разом із тим, як вдосконалюються мої гравці, також вдосконалююся і я як наставник. Це той шлях, який ми обрали, і найважливіше для мене те, що футболісти продовжують прогресувати від гри до гри", – сказав Туран.