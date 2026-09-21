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Туран підбив підсумки виступів Шахтаря на стартовому відрізку сезону

Денис Іваненко — 21 вересня 2026, 09:23
Туран підбив підсумки виступів Шахтаря на стартовому відрізку сезону
Арда Туран
ФК Шахтар Донецьк

Головний тренер Шахтаря Арда Туран після перемоги над ЛНЗ (3:0) у сьомому турі УПЛ оцінив старт сезону для своєї команди.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Турецький фахівець заявив, що був лише один поєдинок, в якому він залишився незадоволений грою підопічних.

"У цілому я задоволений цією дистанцією, задоволений виступом своєї команди, а також власним перформансом як тренера. Стосовно матчу з Поліссям – це єдине протистояння на цьому відрізку, яким я не задоволений і за яке досі себе картаю. Як тоді наголосив, це моя тренерська провина. Загалом на цій дистанції всі інші виступи були хорошими, і я вдоволений. Наприклад, тим самим матчем із ПСВ.

Я молодий тренер, продовжую навчатися та набуваю дуже багато цінного досвіду. Разом із тим, як вдосконалюються мої гравці, також вдосконалююся і я як наставник. Це той шлях, який ми обрали, і найважливіше для мене те, що футболісти продовжують прогресувати від гри до гри", – сказав Туран.

Зазначимо, що після цього поєдинку настає міжнародна пауза на три тижні. Від старту сезону Шахтар виграв 6 із 7 матчів у чемпіонаті.

Також "гірники" пройшли до 1/8 фіналу Кубку України та зіграли внічию з ПСВ у Лізі чемпіонів. Їхнім наступним суперником буде Верес.

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