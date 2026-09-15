Туран несподівано заговорив про відсутність конкуренції у Шахтарі

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, що у його команді немає конкуренції на тлі отриманого ушкодження центрального захисника Алаа Грама у матчі 6-го туру УПЛ-2026/27 проти одеського Чорноморця (перемога 2:0).

Його цитує сайт" гірників".

Грам відіграв лише 8 хвилин проти "моряків" та був вимушено замінений на Валерія Бондаря.

Турецький наставник зазначив, що усі футболісти для нього важливі, а щодо травми оборонця з Тунісу, то 15 вересня на нього чекає медичне обстеження, яке визначить серйозність ушкодження.

"У команді немає конкуренції у звичному розумінні цього слова. Точно можу заявити, що всі футболісти важливі, та радію, коли кожен повертається до розташування команди. З огляду на протистояння, ми вдаємося до різних тактичних рішень, стилістика гри суперника може вплинути на вибір виконавців на ту чи іншу позицію ", – наголосив Туран.

Коуч донеччан навів у приклад вихід зі старту того ж Грама на матч УПЛ проти житомирського Полісся (поразка 0:2).

"Він дуже цінний актив для нас, як і всі. Ми щиро віримо в концепцію однієї сім'ї, у нас немає поняття стартової одинадцятки як такої. Певний футболіст може передувати іншому, для мене всі виконавці абсолютно однаково рівноправні", – відповів тренер "гірників".

Відзначимо, що Шахтар після 6-ти турів посідає 2-ге місце у турнірній таблиці УПЛ-2026/27, маючи у своєму активі 15 балів. Стільки ж очок у лідера сезону Полісся.

Попереду у команди Турана гра в 1/16 фіналу Кубку України проти Вільхівців (17 вересня о 15:00). Ще до міжнародної перерви на матчі збірних на "гірників" чекає домашня зустріч проти черкаського ЛНЗ (20 вересня о 18:00).