Набридає шукати рішення, як протидіяти цій витонченій обороні: Туран – про перемогу над ЛНЗ у 7-му турі УПЛ

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після перемоги над ЛНЗ (3:0) в сьомому турі Української Прем'єр-ліги відзначив наскільки важко подолати оборону цієї команди.

Його слова передає пресслужба УПЛ.

"Завжди дуже важко грати проти ЛНЗ. Оборонно вони на неймовірному рівні. Скажу чесно – набридає завжди шукати рішення і способи, як протидіяти їхній дуже якісній та витонченій обороні".

Нагадаємо, що черкаський колектив вимушений був догравати цей поєдинок вдесятьох після вилучення свого капітана Назарія Муравського, яке він отримав за удар ліктем бразильського хавбека Марлона Гомеса на 22-й хвилині.

Наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов різко розкритикував вчинок свого підопічного у цьому поєдинку.