Туран: Важливо проявити повагу до Динамо, це найсильніший суперник у лізі

Головний тренер Шахтаря Арда Туран заявив, що київське Динамо є найсильнішим опонентом "гірників" в Українській Прем'єр-лізі.

Слова турецького наставника після Класичного передає Tribuna.com.

"Якщо я не помиляюся, до цього Динамо не могло обіграти Шахтар протягом п’яти років поспіль. Тому важливо, як я вже наголошував раніше, проявляти повагу до свого суперника. Ми дуже поважаємо Динамо. Я переконаний, що в цій лізі це найскладніший суперник, з яким вам доведеться зустрічатися", – сказав Туран.

Поразка від Шахтаря (1:3) в 11 турі чемпіонату України стала для киян першою у сезоні-2025/26 та загалом з травня 2024 року.

Нагадаємо, 29 жовтня команди зустрілися в 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів класичного.