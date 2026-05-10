Я безмежно вдячний українському народу: Туран сказав, чи залишиться у Шахтарі на наступний сезон

Головний тренер Шахтаря Арда Туран не збирається залишати свою посаду та переходити до іншого клубу в наступному сезоні.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Чи залишусь я в Шахтарі на наступний сезон? Звичайно. Дякую", – сказав Туран англійською мовою.

Після цього він продовжив відповідь турецькою, але його перервали футболісти Шахтаря, які облили тренера шампанським. Як відомо, за три тури до завершення чемпіонату "гірники" завоювали золоті медалі.

До цього він заявив, що завоювати титул чемпіона УПЛ – це неймовірне відчуття.

"Говорячи в контексті майбутнього сезону, я би хотів, неважливо, хто буде представляти Україну в майбутньому сезоні в єврокубках – Динамо, Полісся, ЛНЗ, Металіст 1925, вони всі заслуговують на гідні умови, аби мати змогу виступати на 2 фронти. Ми повинні допомагати одне одному, і якщо є можливість, я б хотів донести важливість внесення певних змін в календар, які б дозволили нам краще маневрувати за умови подібних ситуацій з виступом на 2 арени.

Я безмежно вдячний українському народу за те, що вони прийняли мене, були поруч кожен день. Щоразу бачити їхні посмішки, їхні обійми, щирість попри ті обставини, які вони проживають – це тяжко описати словами. Безмежна подяка і низький уклін", – сказав Туран.

Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна повідомив, що клуб підсилив склад двома новими виконавцями і наразі не планує продавати жодного зі своїх гравців.