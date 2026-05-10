Ігристий душ на честь чемпіонства: гравці Шахтаря зірвали пресконференцію, обливши Турана шампанським

Донецький Шахтар 10 травня розгромно переміг Полтаву (4:0) та за три тури до закінчення поточного розіграшу УПЛ-2025/26 здобув чемпіонство.

Після матчу футболісти дуже яскраво відсвяткували звитягу. Головним героєм цього тріумфу став тренер "гірників" Арда Туран, на якому не залишилося сухого місця після післяматчевої пресконференції на "Арені Львів".

Гравці донецького клубу вдерлися на спілкування наставника з представниками ЗМІ та облили "Містера" шампанським та водою.

Нагадаємо, що Шахтар після цієї перемоги над Полтавою став недосяжним для суперників, набравши 66 балів. Тоді як у житомирського Полісся, який йде другим, 55 очок.

Відзначимо, що команда Турана майже гарантувала собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів. Шахтар обійшов київське Динамо за кількістю внутрішніх трофеїв, ставши найтитулованішим клубом України

Раніше останню перемогу та здобуття чемпіонського титулу прокоментував голкіпер донецького клубу Дмитро Різник та сам наставник "гірників".

Додамо, що наступні три тури для донеччан стануть просто формальністю: проти Оболоні (13 травня), Кривбаса (17 травня) та Колоса (остаточна дата ще невідома).