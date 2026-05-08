Я виявляю повагу до футболки Шахтаря: Туран – про інтерес до нього з боку Галатасарая

Головний тренер Шахтаря Арда Туран відреагував на розмови щодо зацікавленості в його послугах від турецького Галатасарая.

Слова фахівця передає пресслужба донецького клубу.

Наставник "гірників" відповів на запитання, чи є ці чутки правдивими. Він заявив, що наразі сфокусований на роботі з Шахтарем.

"Це те, що мені не зовсім комфортно обговорювати, адже я є вихованцем Галатасарая й зараз у них чудовий тренер, який увійшов в історію. Я та мої близькі завжди його підтримуємо, у наших думках ніколи не було нічого подібного. Вважаю, він – найкращий варіант для Галатасарая наразі. Зі свого боку Шахтар дав мені цю можливість після роботи в Еюпспорі. Я не та людина, яка думає про гроші й ухвалює рішення, виходячи з цього. Ніколи в житті. Зараз я віддаю себе Шахтарю всім серцем і розумом.

Я виявляю повагу до футболки Шахтаря, а також до Ріната Ахметова, Сергія Палкіна та Даріо Срни, які дали мені шанс тренувати цю команду. У професійному житті ніколи не знаєш, як усе складеться. Але ми рухаємося разом, завжди ухвалюємо рішення спільно, і я поважаю те, як ми працюємо. Я люблю цей клуб, маю великі мрії щодо його майбутнього. І якщо мені дали цей шанс, я ніколи в житті не повернуся спиною", – сказав Туран.