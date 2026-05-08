Туран оцінив шлях Шахтаря у Лізі конференцій: Я не можу прийняти виліт

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран відреагував на чергову поразку від Крістал Пелес (1:2), яка вибила "гірників" із єврокубків за крок до фіналу Ліги конференцій.

Його слова наводить сайт клубу.

Турецький спеціаліст розпочав свій коментар із привітань для англійського суперника, який виконав чудову роботу та досяг поставленого завдання.

Наставник донеччан хоч і не приховував свого розчарування від результату, але додав, що пишається своїми футболістами, які віддали максимум на євроарені.

"Щодо нас, ми дуже засмучені. Я не можу прийняти виліт. Я не хочу приймати це на стадії півфіналу. Тому що сьогодні (7 травня – прим. ред.), на мою думку, ми грали на рівні, достатньому, щоб пройти далі в цьому раунді, і ми були ближчими до цього, ніж може здаватися. Але це частина життя, частина цієї гри, іноді так буває. Будемо вчитися і винесемо з цього раунду корисні уроки. І ніколи не відступимо", – заявив Туран.

Раніше своїми думками щодо результату двоматчевого протистояння та виходу у фінал змагань прокоментував головний тренер "орлів" Олівер Гласнер.

У фіналі Ліги конференцій Крістал Пелес зіграє проти Райо Вальєкано. Іспанський колектив вибив на своєму шляху французький Страсбург (двічі по 1:0).

Вирішальний матч за трофей запланований на 27 травня (о 22:00) на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.