У Гезтепе відреагували на бажання тренера Шахтаря провести матч Ліги конференції в Ізмірі

Президент футбольного клубу Гезтепе Мехмет Сепіл відгукнувся на слова головного тренера Шахтаря Арда Турана, який бажає провести домашній матч 1/8 фіналу Ліги конференцій в Ізмірі.

Про це повідомляє Sözcü.

Наставник "гірників" висловив таку ідею після жеребкування, за результатами якого суперником донеччан став Лех. Турецький тренер не хоче давати полякам перевагу та грати в цій країні обидва поєдинки.

"Ми були б дуже раді прийняти донецький Шахтара й Арда Турана на нашому домашньому стадіоні. Звичайно, спочатку необхідно отримати дозвіл від УЄФА. Арда Туран – футбольна фігура, яку ми всі любимо. Він також дуже любить Гезтепе та наших уболівальників. Він той, хто співає наш "Гімн повстання". Ми, як Гезтепе, були б раді прийняти його тут", – повідомив Сепіл.

Зазначимо, що УЄФА вже опублікувала розклад матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій. Перший поєдинок відбудеться 12 березня о 19:45 за київським часом у Познані.

Матч-відповідь команди зіграють рівно через тиждень о 22:00. Проте місце його проведення досі залишається невідомим.

