У Гезтепе відреагували на бажання тренера Шахтаря провести матч Ліги конференції в Ізмірі
Президент футбольного клубу Гезтепе Мехмет Сепіл відгукнувся на слова головного тренера Шахтаря Арда Турана, який бажає провести домашній матч 1/8 фіналу Ліги конференцій в Ізмірі.
Про це повідомляє Sözcü.
Наставник "гірників" висловив таку ідею після жеребкування, за результатами якого суперником донеччан став Лех. Турецький тренер не хоче давати полякам перевагу та грати в цій країні обидва поєдинки.
"Ми були б дуже раді прийняти донецький Шахтара й Арда Турана на нашому домашньому стадіоні. Звичайно, спочатку необхідно отримати дозвіл від УЄФА.
Арда Туран – футбольна фігура, яку ми всі любимо. Він також дуже любить Гезтепе та наших уболівальників. Він той, хто співає наш "Гімн повстання". Ми, як Гезтепе, були б раді прийняти його тут", – повідомив Сепіл.
Зазначимо, що УЄФА вже опублікувала розклад матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій. Перший поєдинок відбудеться 12 березня о 19:45 за київським часом у Познані.
Матч-відповідь команди зіграють рівно через тиждень о 22:00. Проте місце його проведення досі залишається невідомим.
Нагадаємо, що напередодні Мирон Маркевич висловився про майбутнє протистояння. Він розповів, кого вважає фаворитом.