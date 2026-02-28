Маркевич оцінив шанси Шахтаря пробитись у чвертьфінал Ліги конференцій

Мирон Маркевич висловився про перспективи єдиного українського представника у єврокубках після жеребкування стадії плейоф.

Його слова передає Sport.ua.

Шахтар в 1/8 фіналу Ліги конференцій зіграє з польським Лехом. Досвідчений фахівець вважає, що "гірники" будуть фаворитами майбутнього протистояння.

"З одним із представників польського футболу, Легією, у нинішньому єврокубковому розіграші "гірники" вже грали, тож Лех – це щось подібне. У Польщі більшість команд рівні між собою за класом, тому й проводжу цю паралель. Шахтар повинен проходити Лех. Хоча усім ясно, що легких команд в єврокубкових турнірах на такій стадії немає. Та я все ж вважаю, що в Шахтаря більш кваліфіковані футболісти. Втім, час покаже", – сказав Маркевич.

Також колишній тренер збірної України поділився думкою щодо потенційного чвертьфіналу, де донеччани можуть зіграти проти переможця пари АЗ – Спарта.

"На мою думку, всі три команди – як Лех, так і АЗ зі Спартою, відносяться до таких, які можна обігрувати. Нічого надзвичайного у цих суперників я не бачу. Та як би там не було, а до цих матчів Шахтар повинен віднестись відповідально", – вважає спеціаліст.

Зазначимо, що перший поєдинок проти Леха відбудеться в Познані 12 березня та розпочнеться о 19.45 за київським часом. Матч-відповідь команди проведуть рівно за тиждень о 22:00, місце проведення наразі невідоме.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар зіграв матч 18 туру УПЛ. "Гірники" переграли Верес з рахунком 1:0, після чого вийшли на проміжне перше місце в турнірній таблиці.