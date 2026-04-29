Туран: Гра проти Крістал Пелес – це чудовий досвід, адже Шахтар будує команду для фіналу ЛЧ

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран заявив, що зіграти проти Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій буде корисним досвідом для команди.

Його слова передає Flashscore.

"Вони демонструють злагодженість команди. Вони дуже динамічні. Вони чудово грають в один на один, а також можуть атакувати й захищатися всіма можливими способами. Вони дуже сильні в пресингу один на один, але також добре грають, коли повертаються до свого оборонного блоку. Вони можуть дуже ефективно застосовувати високий пресинг.

Вони дійсно заслуговують на повагу як команда, і я вважаю, що це чудова команда тренера. Це буде чудовий досвід – зіграти проти них, адже у Шахтарі ми намагаємося побудувати команду майбутнього, яка зможе грати у чвертьфіналі, півфіналі чи навіть фіналі Ліги чемпіонів.

Це наша мрія. Тому грати проти такої команди, як Крістал Пелес, яка вже грала проти великих команд Прем'єр-ліги і має цей досвід, буде чудовим досвідом. Тож це буде чудовим тестом, щоб перевірити наш рівень".