Туран: Гра проти Крістал Пелес – це чудовий досвід, адже Шахтар будує команду для фіналу ЛЧ

Микола Літвінов — 29 квітня 2026, 18:55
Туран: Гра проти Крістал Пелес – це чудовий досвід, адже Шахтар будує команду для фіналу ЛЧ
Арда Туран
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран заявив, що зіграти проти Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій буде корисним досвідом для команди.

Його слова передає Flashscore.

"Вони демонструють злагодженість команди. Вони дуже динамічні. Вони чудово грають в один на один, а також можуть атакувати й захищатися всіма можливими способами. Вони дуже сильні в пресингу один на один, але також добре грають, коли повертаються до свого оборонного блоку. Вони можуть дуже ефективно застосовувати високий пресинг.

Вони дійсно заслуговують на повагу як команда, і я вважаю, що це чудова команда тренера. Це буде чудовий досвід – зіграти проти них, адже у Шахтарі ми намагаємося побудувати команду майбутнього, яка зможе грати у чвертьфіналі, півфіналі чи навіть фіналі Ліги чемпіонів.

Це наша мрія. Тому грати проти такої команди, як Крістал Пелес, яка вже грала проти великих команд Прем'єр-ліги і має цей досвід, буде чудовим досвідом. Тож це буде чудовим тестом, щоб перевірити наш рівень".

Також турецький фахівець звернув увагу на фізичну підготовку англійської команди.

"Ми також маємо змиритися з тим, що Крістал Пелес – це фізично сильна команда, тож маємо бути готовими до жорсткої боротьби. І якщо ми не матимемо настрою півфіналістів, то опинимося у скрутному становищі. Ми маємо добре підготуватися до таких моментів, адже будуть ситуації, коли вони будуть наступати на нас.

Якщо ви граєте проти такої команди Прем'єр-ліги, ви повинні бути готові на 100%, фізично і психологічно. Якщо ми будемо згуртовані, ми зможемо досягти успіху. Я визнаю, що це буде нелегко, але якщо ми будемо разом, ми зможемо це зробити".

Нагадаємо, матч Шахтар – Крістал Пелес відбудеться у четвер, 30 квітня, у польському Кракові, початок – о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Англії.

Додамо, що першу гру проти Крістал Пелес обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цваєром.

Також зазначимо, що напередодні "гірники" впевнено перемогли Кудрівку (3:1) у 25-му турі УПЛ.

Крістал Пелес Шахтар Донецьк Арда Туран

Арда Туран

