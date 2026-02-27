Українська правда
Шахтар дізнався суперника у Лізі конференцій: результат жеребкування 1/8 фіналу

Денис Іваненко — 27 лютого 2026, 15:13
Шахтар дізнався суперника у Лізі конференцій: результат жеребкування 1/8 фіналу

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Своїх суперників у першому раунді плейоф дізналися 16 команд. Вісім з них напередодні боролись у стикових матчах, а ще стільки ж опинились у цій стадії напряму.

До другої групи належав і донецький Шахтар. "Гірники" на етапі ліги фінішували на шостому місці.

Серед їх потенційних суперників були Самсунспор і Лех. Врешті-решт донеччанам випав польський клуб. 

Усі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій:

  • АЕК Ларнака – Крістал Пелес
  • Сігма – Майнц
  • Лех Познань – Шахтар Донецьк
  • Самсунспор – Райо Вальєкано
  • АЗ Алкмар – Спарта Прага
  • Цельє – АЕК
  • Фіорентина – Ракув
  • Рієка – Страсбур
Зазначимо, що починаючи з 1/8 фіналу формується остаточна сітка плейоф єврокубків до самого фіналу. Вісімка найкращих команд етапу ліги гратиме матчі-відповіді на домашніх стадіонах.

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – 19 березня. Фінал турніру прийматиме Лейпциг 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені".

