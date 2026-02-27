Шахтар дізнався суперника у Лізі конференцій: результат жеребкування 1/8 фіналу
У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Своїх суперників у першому раунді плейоф дізналися 16 команд. Вісім з них напередодні боролись у стикових матчах, а ще стільки ж опинились у цій стадії напряму.
До другої групи належав і донецький Шахтар. "Гірники" на етапі ліги фінішували на шостому місці.
Серед їх потенційних суперників були Самсунспор і Лех. Врешті-решт донеччанам випав польський клуб.
Усі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій:
- АЕК Ларнака – Крістал Пелес
- Сігма – Майнц
- Лех Познань – Шахтар Донецьк
- Самсунспор – Райо Вальєкано
- АЗ Алкмар – Спарта Прага
- Цельє – АЕК
- Фіорентина – Ракув
- Рієка – Страсбур
Зазначимо, що починаючи з 1/8 фіналу формується остаточна сітка плейоф єврокубків до самого фіналу. Вісімка найкращих команд етапу ліги гратиме матчі-відповіді на домашніх стадіонах.
Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – 19 березня. Фінал турніру прийматиме Лейпциг 27 травня 2026 року на "Ред Булл Арені".