Ексфорвард збірної України зізнався, чи вірить у прохід Шахтаря в 1/4 фіналу Ліги конференцій

Колишній нападник збірної України Іван Гецко прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій для Шахтаря.

Про це повідомляє Sport.ua.

Суперником "гірників" буде польський Лех. Експерт вважає, що цю команду донеччани мають проходити.

"Візаві Шахтаря в Лізі конференцій із прохідних. Лех посідає наразі третє місце в Екстраклясі, але навіть в рідних стінах не справляє враження непереможного. Трохи непокоїть, що в поляків більша ігрова практика та те, що обидва поєдинки пройдуть на території суперника.

У Леха є серйозна підтримка 12 гравця вдома та можна не сумніватися, що й на повторному поєдинку у Кракові буде багато вболівальників з Познані. Звісно, це вагомий козир, але, на мій погляд, шанси Шахтаря, все ж, вищі завдяки більш досконалій індивідуальній майстерності гравців", – сказав Гецко.

Зазначимо, що поєдинки між командами відбудуться 12 і 19 березня. Перший гратимуть у Познані, а місце проведення другого наразі невідоме.

Напередодні Арда Туран заявив, що Шахтар роздумує перенести умовно домашній матч з Польщі, щоб не давати перевагу Леху. Тренер "гірників" назвав місто, де можуть провести зустріч.

Нагадаємо, що напередодні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій. Донеччани вже знають сітку до самого фіналу.