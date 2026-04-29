Туран назвав головну мотивацію Шахтаря перед півфіналом із Крістал Пелес

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про півфінальний матч Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Його слова цитує Flashscore.fr.

Успішний виступ у третьому за престижністю євротурнірі дозволить "гірникам" напряму кваліфікуватися до основного етапу Ліги чемпіонів.

"Щодо Ліги конференцій, то ми дійшли до цього етапу, пройшовши чотири кваліфікаційні раунди. Якщо ми посядемо високе місце в Європі, то зможемо безпосередньо кваліфікуватися до групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону. Ми усвідомлюємо важливість цієї ситуації", – сказав Туран.

У матчі проти представника Англійської Прем'єр-ліги Шахтар гратиме в свою гру, не підлаштовуючись під суперника.

"Ми дуже раді можливості зіграти у цьому півфіналі. Я вважаю, що це може стати джерелом натхнення для дітей України та всього світу. Ми поважаємо наших суперників, але намагатимемося грати у свою гру, у своєму стилі, адже ми прагнемо створити тут команду майбутнього. Це наша мрія", – додав Туран.

Нагадаємо, що перший півфінальний матч Шахтар – Крістал Пелес відбудеться у четвер, 30 квітня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні "гірники" впевнено перемогли Кудрівку (3:1) в 25-му турі УПЛ.