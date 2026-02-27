Українська правда
Туран: Розглядаємо варіант перенесення матчу з Лехом в Ізмір

Олександр Булава — 27 лютого 2026, 19:17
Арда Туран
Шахтар

Головний тренер Шахтаря Арда Туран оцінив результати жеребкування плейоф Ліги конференцій, де донецький колектив зустрінеться з польським Лехом.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Не зіграємо з турецьким Самсунспором, який є сильним та успішним колективом, де президент клубу – мій друг. І я безпосередньо знаю наскільки чудово організованою є ця команда. Вони сповідують систему, їх дії не є хаотичними. Потенційна зустріч з ними могла б стати дуже складною для нас.

Лех – дуже достойна, організована команда. Звичайно, через війну обидва матчі мають пройти у Польщі. Тому ми серйозно розглядаємо варіант перенесення домашнього поєдинку до турецького Ізміра на арену "Гезтепе".

Подивимося перед самим матчем, але точно можу запевнити, що нас очікує два складних протистояння", – сказав Туран.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 12 березня, а матч-відповідь – 19 березня.

