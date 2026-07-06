Де провести межу? Тухель – про рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Балогуна

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловив свої думки щодо рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна, зазначивши, що тепер не знає, яка є межа дозволеного.

Його слова передає Sky Sports.

"Де провести межу? Ось питання, яке я ставлю собі, і на яке не маю відповіді – де це закінчується? Чи подаємо ми апеляцію, якщо жовта картка не є жовтою карткою? Чи вважаємо ми, що це не червона картка – де це починається і де закінчується?"

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.

Водночас лідер збірної США Крістіан Пулішич розцінює це рішення як справедливе та вважає покарання у вигляді дискваліфікації на один матч надто суворим для Балогуна.