Це було б заслужено: Тухель – про нічию збірної Англії у матчі проти Гани на ЧС-2026

Наставник збірної Англії Томас Тухель прокоментував нічию своєї команди зі збірною Гани у матчі 2-го туру ЧС-2026, наголосивши, що його підопічні заслуговували на перемогу після моменту від Гаррі Кейна.

Слова тренера наводить ВВС.

"Зазвичай такий удар Кейна – це гол для нас. Це чудовий момент, за яким слідує ще один шанс. Це було б заслужено. Ми знали, що буде важко. Суперник почав грати від оборони ще більше, ніж у першій грі, діяв за схемою 4-5-1. Чим далі, тим вищою ставала інтенсивність нашої гри, але нам не вдалося отримати винагороду.



Ми добре захищалися від контратак протягом більшої частини матчу. Цьому потрібно приділяти велику увагу. Дуже добре проявили себе ті, хто вийшов на заміну", – сказав Тухель.