Пулішич: Скасування дискваліфікації Балогуна? Це справедливе рішення

Вінгер збірної США Крістіан Пулішич прокоментував резонансне рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника команди Фоларіна Балогуна на матч 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії (7 липня, 3:00 за Києвом).

Слова американця наводить The Athletic.

"Безумовно, це додасть нам сил. Якщо подивитися на той епізод... Там узагалі не було жодного умислу. Мені здається, на цьому турнірі були порушення і серйозніші. Бало поставився до ситуації дуже гідно, як і вся команда. Ми не збиралися скаржитися чи влаштовувати суперечки. Потрібно правильно реагувати на такі речі, і з такими людьми трапляються хороші події. Він зберігав позитивний настрій і думав насамперед про команду. Думаю, це справедливе рішення.

Не мені про це судити. Але, звичайно, багато хто, подивившись на той епізод, погодиться, що покарання було надто суворим. Якщо хочете називати це справедливістю – називайте як завгодно. Тепер ми отримали можливість використати його, і це добре для нас. Але найбільше я радий саме за нього. Побачити усмішку на його обличчі... Він заслуговує зіграти в цьому матчі", – заявив Пулішич.