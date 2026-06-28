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Тепер турнір фактично починається заново: Тухель оцінив вихід Англії у плейоф ЧС-2026

Софія Кулай — 28 червня 2026, 03:30
Тепер турнір фактично починається заново: Тухель оцінив вихід Англії у плейоф ЧС-2026
Томас Тухель
Getty Images

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель запевнив, що його команда зробила те, що було потрібно – пробилася до плейоф чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова цитує ФІФА.

За його словами, поєдинок проти Панами складався саме так, як англійці цього очікували, адже суперник був непростим.

"Ми стали єдиною командою, якій вдалося створити стільки гольових моментів у матчі проти Панами. Кожен виконав свою роботу, і Джуд відіграв у цьому дуже важливу роль.

Нам ще є над чим працювати, адже наш агресивний стиль гри вимагає уваги до безлічі деталей. Але тепер турнір фактично починається заново – попереду стадія плей-оф. Ми зберемо всі свої сильні сторони, відновимо сили й розвиватимемо те, що вже маємо. Ми додамо. І що важливішими будуть матчі, то сильніше ми гратимемо", – заявив наставник "трьох левів".

Нагадаємо, що Англія переграла Панаму у 3-му турі групового етапу завдяки голам Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна (2:0). Останній став найкращим бомбардиром англійської збірної в історії ЧС.

Додамо, що Англія вийшла до плейоф ЧС-2026 із першої позиції групи L, обігнавши Хорватію, Гану та Панаму. У наступному раунді поточного Мундіалю англійці зіграють з командою, яка посяде 3-тє місце у групі E/H/I/J/K.

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