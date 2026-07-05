Тухель відреагував на чутки про використання віагри збірною Англії перед матчем ЧС-2026

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель прокоментував чутки про використання футболістами "Трьох левів" віагри для боротьби з наслідками високогір'я напередодні матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Мексики.

Про це повідомляє Sky Sports.

Німецький фахівець категорично спростував ці повідомлення.

"Інформація та підтримка до мене не дійшли, тож це неправда", – заявив наставник.

Тухель визнав, що команда відчуває вплив висоти в Мехіко.

"Сьогодні в мене трохи боліла голова, поки я був у готелі. Я спав не так добре, як раніше, але це не те, до чого не можна адаптуватися або з чим не можна впоратися", – сказав Тухель.

За словами тренера, футболісти також відчули зміни під час першого тренування, однак поступово звикають до нових умов.

"Ми приїхали за день до матчу, щоб хоча б відчути ці умови, а не зіткнутися з ними вперше вже під час завтрашньої розминки. Завтра ми відчуємо і те, як летить м'яч, і невелику нестачу повітря", – додав Тухель.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2026 між Англією та Мексикою відбудеться 6 липня на стадіоні "Ацтека". Арена розташована на висоті 2240 метрів над рівнем моря, що традиційно створює додаткові труднощі для команд, які не звикли до таких умов. Гра розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що матч Мексика – Англія можуть перенести через погодні умови, проте ФІФА відмовилася від цієї ідеї.