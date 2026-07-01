Тухель сказав, що збірна Англії готуватиметься до серії пенальті за системою, розробленою Саутгейтом

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель заявив, що команда буде дотримуватися системи підготовки до серії пенальті, яка була закладена раніше.

Його слова передає BBC.

"Футбольна асоціація має програму, яка діє вже багато років, і ми дотримуємося цієї програми. Ми готові. У нас є свій алгоритм дій, у гравців – свій".

Попри наявність плану, німецький фахівець звернув увагу на проблематику відтворення у тренувальному процесі серії 11-метрових.

"Гадаю, важко змоделювати ситуацію серії пенальті. Я чув, як Тьєррі Анрі казав, що не пам'ятає, як йшов від середини поля до позначки пенальті під час своєї першої серії пенальті за збірну Франції – такого не можна відпрацювати на тренуваннях".

Тухель також відповів, чи будуть гравці самостійно вирішувати, хто піде пробивати пенальті.

"Ми знаємо, хто їх виконує, і знаємо порядок, але не знаємо, хто завершить матч".

Як зазначається, колишній наставник "Трьох Левів" Гарет Саутгейт впровадив власний підхід до підготовки до серії 11-метрових. За його системою, на тренуванні пенальті повинні окремо бути відпрацьованими, щоб завдяки м'язовій пам'яті їх було легше відтворити на полі.

Кожен гравець, який мав пробивати пенальті, був визначений заздалегідь за показниками, досягнутими на тренуванні, а на пляшці голкіпера збірної Англії Джордана Пікфорда, зазвичай, були прописані короткі записи щодо тактики суперників.

Нагадаємо, що у наступному раунді чемпіонату світу-2026 збірна Англії буде грати проти ДР Конго. Ця зустріч відбудеться 1 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

До цього "Три Леви" в останньому турі групового етапу цьогорічної світової першості перемогли Панаму 2:0.