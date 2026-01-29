Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Перервав мовчання: Мудрик по-філософськи відреагував на гол Трубіна у Лізі чемпіонів

Софія Кулай — 29 січня 2026, 10:18
Перервав мовчання: Мудрик по-філософськи відреагував на гол Трубіна у Лізі чемпіонів
Михайло Мудрик
instagram.com/mmudryk10

Михайло Мудрик залетів у коментарі під свіжою публікацією Анатолія Трубіна, який відзначився голом у матчі Ліги чемпіонів-2025/26 Бенфіка – Реал.

Свій коментар футболіст залишив в instagram голкіпера Бенфіки.

Лівий вінгер лондонського Челсі лаконічно прокоментував історичне досягнення свого друга.

"Орел нарешті злетів", – написав Михайло.

В УЄФА відзначили гол Трубіна. Українця номінували на автора найкращого результативного удару у 8 турі основного раунду ЛЧ.

До слова, головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью виділив взяття воріт від українського голкіпера. Наставник зауважив, що його команда заслужила на те, щоб вийти у плейоф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що "орли" завдали поразки мадридському Реалу з рахунком 4:2. Лісабонський клуб застрибнув в останній вагон турнірної таблиці, посівши 24-те місце. Бенфіка продовжить єврокубковий шлях в 1/16 фіналу ЛЧ-2025/26.

Бенфіка Ліга чемпіонів Реал Мадрид Анатолій Трубін Челсі Михайло Мудрик

Анатолій Трубін

Ледь не зірвала голос: дружина Трубіна показала, як відреагувала на гол Анатолія у ворота Реала
Трубін номінований на автора найкращого голу у 8 турі Ліги чемпіонів
Мбаппе – про поразку Реала від Бенфіки: Це справжня ганьба
Ми це заслужили, – Моурінью оцінив історичний гол Трубіна у ворота Реала
"Безкоштовні гроші" не зайшли: прогноз із Twitter став мемом після голу Трубіна в ЛЧ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік