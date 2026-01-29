Перервав мовчання: Мудрик по-філософськи відреагував на гол Трубіна у Лізі чемпіонів

Михайло Мудрик залетів у коментарі під свіжою публікацією Анатолія Трубіна, який відзначився голом у матчі Ліги чемпіонів-2025/26 Бенфіка – Реал.

Свій коментар футболіст залишив в instagram голкіпера Бенфіки.

Лівий вінгер лондонського Челсі лаконічно прокоментував історичне досягнення свого друга.

"Орел нарешті злетів", – написав Михайло.

В УЄФА відзначили гол Трубіна. Українця номінували на автора найкращого результативного удару у 8 турі основного раунду ЛЧ.

До слова, головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью виділив взяття воріт від українського голкіпера. Наставник зауважив, що його команда заслужила на те, щоб вийти у плейоф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що "орли" завдали поразки мадридському Реалу з рахунком 4:2. Лісабонський клуб застрибнув в останній вагон турнірної таблиці, посівши 24-те місце. Бенфіка продовжить єврокубковий шлях в 1/16 фіналу ЛЧ-2025/26.