Гол, що увійде в історію: Трубін вивів Бенфіку в плейоф ЛЧ, забивши у ворота Реала

Український воротар Анатолій Трубін став героєм матчу Ліги чемпіонів, відзначившись голом у ворота мадридського Реала.

У поєдинку 8-го туру основного етапу турніру Бенфіка приймала іспанський гранд. На 90+8 хвилині одноклубник виконав навіс у штрафний майданчик, а Трубін, який підключився до атаки, ударом головою переправив м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Цей гол став вирішальним – португальський клуб здобув перемогу з рахунком 4:2.

Бенфіка – Реал Мадрид 4:2 (2:1)

Голи: Шельдеруп, 36, 54, Павлідіс, 45+5 (п), Трубін, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Вилучення: Асенсіо, 90+2, Родріго, 90+7 (обидва – Реал)

Завдяки цій перемозі Бенфіка набрала 9 очок та вийшла у плейоф Ліги чемпіонів, фінішувавши на 24-му місці в основному етапі.

Зазначимо, що український воротар увійшов в історію Ліги чемпіонів, ставши п'ятим голкіпером, якому вдалося відзначитися забитим м'ячем у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

До цього подібне вдавалося лише Гансу-Йоргу Бутту (3 голи), Івану Проведелю (1 гол), Вінсенту Еньєамі (1 гол) та Сінану Болату (1 гол).

За свій перформанс у матчі з "вершковими" Трубін отримав оцінку 7.8 балів від авторитетного порталу SofaScore, ставши третім найкращим гравцем у своїй команді після Андреаса Шельдерупа (10) та Вангеліса Павлідіса (8.2). Голкіпер не лише відзначився голом, але й зробив 4 сейви.

Натомість Георгій Судаков отримав 7.0 балів. За 83 хвилини на полі хавбек віддав 18 пасів (15 точних), і 4 з них ключові, а також виконав 6 навісів (2 точні).

Нагадаємо, сьогодні завершились усі матчі восьмого туру. З результатами можна ознайомитись за цим посиланням.