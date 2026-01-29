Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трубін номінований на автора найкращого голу у 8 турі Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 29 січня 2026, 08:45
Трубін номінований на автора найкращого голу у 8 турі Ліги чемпіонів
Анатолій Трубін
Getty Images

В УЄФА включили рятівний гол Анатолія Трубіна у перелік найкращих результативних ударів у 8 турі основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.

Український воротар забив у володіння мадридського Реала, який захищав Тібо Куртуа. Бенфіка оформила домашню перемогу над "вершковими" з рахунком 4:2.

Окрім Трубіна у голосування від УЄФА потрапили:

  • Влад Драгомір (Пафос – Славія, 4:1);
  • Жоао Педро (Наполі – Челсі, 2:3);
  • Федеріко Дімарко (Боруссія Дортмунд – Інтер, 0:2).

Трубін взяв участь в усіх матчах Бенфіки в основному раунді ЛЧ, у яких пропустив 12 голів та 2 гри зіграв на нуль. Анатолій став першим голкіпером, який забив Реалу у єврокубках. Також українець став п'ятим воротарем, який став автором голу у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що команда Жозе Моурінью продовжить боротьбу в 1/16 фіналу ЛЧ, де також зіграє Реал.

Бенфіка Ліга чемпіонів Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

Мбаппе – про поразку Реала від Бенфіки: Це справжня ганьба
Ми це заслужили, – Моурінью оцінив історичний гол Трубіна у ворота Реала
"Безкоштовні гроші" не зайшли: прогноз із Twitter став мемом після голу Трубіна в ЛЧ
Визнання від зіркового колеги: Куртуа привітав Трубіна із забитим голом після матчу ЛЧ
Божевільний момент: Трубін прокоментував свій історичний гол у ворота Реала в Лізі чемпіонів

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік