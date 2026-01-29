Трубін номінований на автора найкращого голу у 8 турі Ліги чемпіонів

В УЄФА включили рятівний гол Анатолія Трубіна у перелік найкращих результативних ударів у 8 турі основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.

Український воротар забив у володіння мадридського Реала, який захищав Тібо Куртуа. Бенфіка оформила домашню перемогу над "вершковими" з рахунком 4:2.

Окрім Трубіна у голосування від УЄФА потрапили:

Влад Драгомір (Пафос – Славія, 4:1);

Жоао Педро (Наполі – Челсі, 2:3);

Федеріко Дімарко (Боруссія Дортмунд – Інтер, 0:2).

Трубін взяв участь в усіх матчах Бенфіки в основному раунді ЛЧ, у яких пропустив 12 голів та 2 гри зіграв на нуль. Анатолій став першим голкіпером, який забив Реалу у єврокубках. Також українець став п'ятим воротарем, який став автором голу у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що команда Жозе Моурінью продовжить боротьбу в 1/16 фіналу ЛЧ, де також зіграє Реал.