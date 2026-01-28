Бенфіка з голом Трубіна обіграла Реал, розгромна перемога Ліверпуля: результати усіх матчів 8 туру Ліги чемпіонів

У середу, 28 січня, відбулись усі матчі останнього 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26.

Однією із найбільших несподіванок ігрового дня стала втрата очок мадридського Реала. Команда Альваро Арбелоа програла лісабонській Бенфіці, за яку зіграли українців Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Ця поразка вибила "Королівський клуб" із вісім найкращих. На Реал чекатимуть стикові поєдинки. Вже у компенсований до матчу час Трубін, який прибіг у штрафний майданчик суперника, найкраще зіграв на другому поверсі та залишив "орлів" у Лізі чемпіонів.

Найрозгромніший матч був зафіксований в Англії, де Ліверпуль розтрощив азербайджанський Карабах. Вперше з листопада 2025-го за "мерсисайдців" забив єгиптянин Салах.

Ліга чемпіонів УЄФА

8 тур, 28 січня

Айнтрахт – Тоттенгем 0:2 (0:0)

Голи: Коло Муані, 47, Соланке, 77

Арсенал – Кайрат 3:1 (3:1)

Голи: Дьокереш, 3, Гаверц, 15, Мартінеллі, 36 – Жоржинью, 7

Атлетик – Спортинг 2:3 (2:1)

Голи: Сансет, 3, Гурусета, 28 – Діоманде, 12, Трінкау, 62, Сантос, 90+4

Атлетико – Буде-Глімт 1:2 (1:1)

Голи: Серлот, 15 – Шеволд, 35, Гег, 59

Аякс – Олімпіакос 1:2 (0:0)

Голи: Дольберг, 69 (п) – Мартінш, 52, Ессе, 79

Баєр – Вільярреал 3:0 (2:0)

Голи: Тільман, 12, 35, Грімальдо, 57

Барселона – Копенгаген 4:1 (0:1)

Голи: Левандовський, 48, Ямаль, 60, Рафінья, 69 (п), Рашфорд, 85 – Давасон, 4

Бенфіка – Реал Мадрид 4:2 (2:1)

Голи: Шельдеруп, 36, 54, Павлідіс, 45+5 (п), Трубін, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Вилучення: Асенсіо, 90+2, Родріго, 90+7 (обидва – Реал)

Боруссія Дортмунд – Інтер 0:2 (0:0)

Голи: Дімарко, 81, Діуф, 90+4

Брюгге – Марсель 3:0 (2:0)

Голи: Діахон, 4, Вермант, 11, Станковіч, 79

Ліверпуль – Карабах 6:0 (2:0)

Голи: Макаллістер, 15, 61, Вірц, 21, Салах, 50, Екітіке, 57, К'єза, 90

Манчестер Сіті – Галатасарай 2:0 (2:0)

Голи: Голанд, 11, Шеркі, 29

Монако – Ювентус 0:0

Наполі – Челсі 2:3 (2:1)

Голи: Вергара, 33, Гейлунн, 43 – Фернандес, 19, Жоао Педро, 61, 82

Пафос – Славія 4:1 (1:1)

Голи: Драгомір, 17, Бруну, 53, Андерсон Сілва, 84, 87 – Халоупек, 44

Вилучення: Боржіл, 59 (Славія)

ПСВ – Баварія 1:2 (0:0)

Голи: Сайбарі, 78 – Мусіала, 58, Кейн, 84

Вилучення: Мауро Жуніор, 90+4

ПСЖ – Ньюкасл 1:1

Голи: Вітінья, 8 – Віллок, 45+2

Рояль Уніон – Аталанта 1:0

Гол: Халайлі, 70