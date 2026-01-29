Ми це заслужили, – Моурінью оцінив історичний гол Трубіна у ворота Реала

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью відреагував на історичний гол Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала у рамках 8 туру основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.

Його слова цитує Marca.

Португальський наставник зізнався, що після зроблених замін був переконаний, що його команда вже гарантувала собі вихід у плейоф. Однак для цього потрібно було забивати чотири голи, а не три.

Тоді на допомогу прийшов український воротар, який аж на восьмій компенсованій хвилині встановив остаточний рахунок зустрічі 4:2.

"Коли я зробив заміни, я думав, що ми пройшли далі. Через кілька секунд мені сказали, що ні... Нам пощастило з кутовим, і Трубін забив історичний гол. Я вважаю, що ми це заслужили", – сказав наставник "орлів".

Відзначимо, що Трубін записав своє ім'я в історію Бенфіки, як перший воротар, який забив гол за португальський клуб. Також він став першим голкіпером, який забив Реалу у єврокубках. Для українця цей матч став 33-м у поточному сезоні-2025/26 (26 пропущених голів і 17 "сухих" поєдинків).

Ця перемога вивела Бенфіку на 24-те місце у турнірній таблиці ЛЧ, набравши 9 балів. "Орли" посіли останню сходинку, яка гарантувала їм стикові матчі 1/16 фіналу.