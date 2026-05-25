Трубін зацікавив клуб АПЛ – ЗМІ

Український голкіпер лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін влітку може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє A Bola.

За воротарем збірної України стежить Тоттенгем, який може спробувати підписати його під час наступного трансферного вікна.

Зацікавленість "шпор" зумовлена невизначеним майбутнім Гульєльмо Вікаріо, який втратив місце в основному складі у другій половині сезону. Також 29-річним італійцем цікавиться Інтер.

Профіль Трубіна цікавий Тоттенгему завдяки своєму віку та потенціалу. Водночас українець нещодавно заявив, що хоче залишитися в Бенфіці, хоча не виключає відходу в майбутньому. Відомо, що виступи в Англії залишаються однією з його кар'єрних цілей.

Анатолій Трубін провів у футболці Бенфіки 50 матчів у поточному сезоні. У них він пропустив 43 м'ячі та 21 залишив свої ворота "сухими". Разом з командою він здобув Суперкубок Португалії.

Нагадаємо, Бенфіка із Трубіним впевнено перемогла Ешторіл (3:1) у 34 турі Ліги Португалії, але втратила шанси зіграти у Лізі чемпіонів, посівши третє місце у турнірній таблиці.