Ставить нові цілі: Трубін залишив загадковий меседж на тлі втраченого місця в основі Бенфіки

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін залишив публічний меседж у своїх соцмережах на тлі втрати ігрової практики у лісабонському колективі.

Голкіпер "орлів" заговорив про нові цілі та нестримний розвиток як футболіста.

"Я завжди ставлю перед собою нові цілі. Але жодна з них не має значення, якщо по дорозі перестаєш бути собою. Для мене важливо не лише прогресувати як футболіст, а й залишатися людиною, яка може бути опорою для інших. Саме тому я вірю, що сила у вчинках, а не в словах", – написав Анатолій.

Новий сезон Трубін розпочав у статусі резервного голкіпера "орлів". Анатолій сидить у запасі вже у п'яти матчах поспіль. Він взяв участь лише у двох іграх кваліфікації Ліги Європи проти Санкт-Галлена. Наставник Бенфіки Марку Сілва вже прокоментував відсутність ігрової практики в Анатолія.

Українець виступає за португальський клуб із літа 2023-го, уклавши угоду до 30 червня 2028-го. Від моменту переходу відіграв за лісабонців 151 поєдинок, у яких пропустив 146 голів та провів 60 "сухих" ігор.

Раніше Анатолію приписували можливий трансфер у Ювентус. Однак нещодавно стало відомо, що туринський клуб відмовився від ідеї підписання колишнього "гірника". 18 серпня туринці орендували в англійського Тоттенгема воротаря збірної Італії Гульєльмо Вікаріо.