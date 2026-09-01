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Йому відверто бракує фарту: тренер Бенфіки пояснив, чому ставить Судакова в основний склад

Денис Іваненко — 1 вересня 2026, 11:51
Йому відверто бракує фарту: тренер Бенфіки пояснив, чому ставить Судакова в основний склад
Георгій Судаков
Getty Images

Наставник Бенфіки Марку Сілва висловився про гру Георгія Судакова в матчі проти Ешторіла (2:1) в четвертому турі чемпіонату Португалії.

Його слова передає пресслужба "орлів".

Фахівець пояснив, чому стабільно ставить українця у стартовий склад, попри слабку результативність. Він розуміє критику журналістів, проте оцінює корисність гравця не лише за голами й асистами:

"Судаков залишається гравцем стартового складу, тому що я як головний тренер Бенфіки вирішую, що саме він має бути основним на цій позиції. Я оцінюю поведінку та виступи гравця на цій позиції не лише крізь призму результативних дій. Коли ти граєш саме як третій хавбек у команді з колосальним атакувальним валом – надзвичайно важливо мати прямий вплив на голи. Цього поки що не відбувається.

Але сьогодні він влучив у поперечину – йому відверто бракує фарту в цьому плані. Проте річ не тільки в цьому. Він грає у старті, тому що це моє рішення. А якщо я ухвалюю таке рішення, то лише тому, що впродовж тижневого тренувального циклу він дає чіткі сигнали, що готовий виходити з перших хвилин".

Зазначимо, що після зміни головного тренера Георгій Судаков є стабільним гравцем основного складу. Він виходив на поле з перших хвилин у всіх дев'яти поєдинках сезону-2026/27, у яких віддав одну результативну передачу.

Наступний матч Бенфіка проведе 5 вересня на виїзді проти Марітіму. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

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