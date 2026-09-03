Конкурент для Судакова. Бенфіка підписала хавбека Манчестер Сіті

Аргентинський атакувальний півзахисник Клаудіо Ечеверрі продовжить кар'єру в Бенфіці.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Йдеться про оренду до кінця сезону-2026/27 із опцією викупу. Фінансові деталі угоди не розголошуються. За Бенфіку 20-річний хавбек гратиме під 30-м номером.

Ечеверрі перейшов у Манчестер Сіті в січні 2024 року, проте з того часу провів за команду лише три матчі, відзначившись одним забитим голом. Грав у орендах у Рівер Плейті, леверкузенському Баєрі та Жироні.

Контракт Ечеверрі з Манчестер Сіті діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.

На рахунку футболіста 17 голів у 34 матчах за молодіжні збірні Аргентини різних вікових категорій.

Ечеверрі виступає на позиції атакувального півзахсиника, тому може стати конкурентом Георгія Судакова за місце в основі. Раніше головний тренер Бенфіки Марку Сілва висловив довіру до українця.