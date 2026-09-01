Бенфіка з Судаковим переграла Ешторіл у 4 турі чемпіонату Португалії

Бенфіка на "Ештадіу да Луж" обіграла Ешторіл у межах 4 туру чемпіонату Португалії.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1. На 40-й хвилині "орлів" вивів вперед Евангелос Павлідіс, а у другому таймі подвоїв перевагу Клеман Лангле.

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков розпочав гру в стартовому складі та був замінений на 80-й хвилині. Водночас Анатолій Трубін гру провів на лаві запасних.

Чемпіонат Португалії

4 тур, 31 серпня

Бенфіка – Ешторіл 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Павлідіс, 2:0 – 51 Лангле, 2:1 – 82 Беграуї

Напередодні наставник Бенфіки Марку Сілва заявив, що очікує від Судакова більшої результативності та впливу на гру команди.