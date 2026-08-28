Український голкіпер може продовжити кар'єру в клубі Бундесліги

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Про це повідомляє Football Inside News.

За інформацією джерела, 25-річного воротаря не проти орендувати Гамбург.

Представники клубів вже обговорюють потенційну угоду, проте остаточного рішення щодо переходу поки що немає.

Інтерес Гамбурга пов'язаний із бажанням Трубіна отримувати регулярну ігрову практику.

Новий сезон він розпочав у статусі резервного голкіпера "орлів". Анатолій сидить у запасі вже у п'яти матчах поспіль. Трубін взяв участь лише у двох іграх кваліфікації Ліги Європи проти Санкт-Галлена.

Раніше Анатолію приписували можливий трансфер у Ювентус. Однак нещодавно стало відомо, що туринський клуб відмовився від ідеї підписання колишнього "гірника". 18 серпня туринці орендували в англійського Тоттенгема воротаря збірної Італії Гульєльмо Вікаріо.