Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трубін: Це була одна з наших найкращих ігор збірної України

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 14:38
Трубін: Це була одна з наших найкращих ігор збірної України
Анатолій Трубін
УАФ

Воротар збірної України Анатолій Трубін оцінив перемогу національної команди в шостому турі відбору до ЧС-2026 над Ісландією (2:0).

Про це голкіпер розповів у коментарі після гри.

"Ми ще не зробили все, але наша мрія жива. Це була одна з наших найкращих ігор за часи, коли я в збірній. Кожен вклався на мільйон відсотків. Уболівальники надавали нам ще більше емоцій та енергії. Останній рік чи півтора було дуже багато бруду. Можливо, ми цього заслуговували, але показали, що можемо грати.

Тепер потрібно готуватися до плейоф, щоб втілити у життя мрії вболівальників та всієї нації", – заявив Трубін.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

Збірна України з футболу Анатолій Трубін

Збірна України з футболу

Ребров: Коли за нами країна — ми не маємо права грати інакше
Михавко став 18-м дебютантом збірної України за часів Реброва
З коміром та шаблоном збірної Алжиру: інсайдери злили нову виїзну форму збірної України
Тренер збірної Ісландії: Для декого в команді це був останній шанс потрапити на великий турнір
Циганков – про перемогу над Ісландією: Я вважаю, що ми повинні завжди так грати

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік