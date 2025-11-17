Трубін: Це була одна з наших найкращих ігор збірної України

Воротар збірної України Анатолій Трубін оцінив перемогу національної команди в шостому турі відбору до ЧС-2026 над Ісландією (2:0).

Про це голкіпер розповів у коментарі після гри.

"Ми ще не зробили все, але наша мрія жива. Це була одна з наших найкращих ігор за часи, коли я в збірній. Кожен вклався на мільйон відсотків. Уболівальники надавали нам ще більше емоцій та енергії. Останній рік чи півтора було дуже багато бруду. Можливо, ми цього заслуговували, але показали, що можемо грати.

Тепер потрібно готуватися до плейоф, щоб втілити у життя мрії вболівальників та всієї нації", – заявив Трубін.