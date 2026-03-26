Трубін – про Пономаренка: Він такий кремезний, великий і без емоцій ходить

Микола Літвінов — 26 березня 2026, 18:18
Трубін – про Пономаренка: Він такий кремезний, великий і без емоцій ходить
Воротар збірної України Анатолій Трубін поділився думками про дебютний виклик Матвія Пономаренка до національної команди, зізнавшись, що хоч і не стежить за іграми Динамо, але вважає його результативність за клуб "дуже крутою".

Своїми враженнями він поділився у інтерв'ю ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

"По-перше, це Динамо, а я не дуже дивлюсь Динамо. Але я бачив, що він забиває 7 чи 8 матчів поспіль, тому це дуже крутий показник і людина заслуговує на виклик до збірної".

Зауважимо, що у поточному сезоні 20-річний нападник забив 10 голів у 16 іграх у всіх матчах за дорослу команду "синьо-білих" та очолив гонку бомбардирів УПЛ.

Трубін описав перші враження від спільних тренувань із форвардом та звернув увагу на його фізичні дані.

"Було тільки вчора тренування, тому не можу чогось такого сказати, але якщо він тут – в нього є якості, щоб допомогти команді, допомогти збірній. Він такий кремезний, великий і без емоцій ходить. Такий дуже великий нападник".

Наостанок голкіпер додав, що дебютанту знадобиться певний час на адаптацію в новому колективі, згадавши, як він сам перші рази приїзжав у збірну.

"Звичайно, потрібно трохи більше часу, тим паче, можливо, йому також потрібен час, щоб адаптуватись, тому що одна справа Динамо, де він кожен день працює, тренер, якого він знає з академії. А тут – я пам'ятаю, як я приїжджав – хвилюєшся, переймаєшся, все нове, нові тренери, вимоги, тому потрібен час, щоб адаптуватись", – сказав Трубін.

Нагадаємо, що півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня. Гра на стадіоні "Сьютат де Валенсія" в іспанській Валенсії розпочнеться о 21:45 за Києвом. Суперники вже визначилися з комплектами форми на матч.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Швеція.

Читайте також :
Усе вирішується тут і зараз: Трубін оцінив тиск та відповальність перед матчем збірної України зі Швецією
Не Бундеслігою єдиною: дві команди АПЛ та клуб з "десантом" українців хоче підписати форварда Динамо – турецькі ЗМІ
Динамо продовжило контракт із півзахисником
Пономаренком активно цікавляться у Бундеслізі: за один із клубів уже грав футболіст Динамо
Виграти Кубок і чемпіонат: Піхальонок озвучив амбітну мету на 2026 рік
Динамо представило нового директора медіадепартаменту

