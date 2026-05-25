Динамо дізналося потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи
ФК Динамо Київ
Володар Кубку України київське Динамо отримало потенційних суперників у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2026/27.
На цій стадії український клуб буде серед сіяних та сформує одну із шести пар першого раунду.
Потенційні суперники Динамо у Лізі Європи:
- Університатя Клуж – віцечемпіон Румунії та фіналіст Кубку країни
- Жиліна – володар Кубку Словаччини, четверте місце у чемпіонаті
- Войводіна – володар Кубку Сербії, віцечемпіон
- Алюміній – володар Кубку Словенії, сьоме місце у чемпіонаті
- Деррі Сіті – віцечемпіон чемпіонату Ірландії
- Вестрі – володар Кубку Ісландії, виступає у другому дивізіоні
Жеребування першого раунду відбудеться 16 червня. Перші поєдинки заплановані на 9 липня, а матчі-відповіді – 16 липня.
Нагадаємо, що за підсумком сезону-2025/26 Динамо посіло четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, втретє повторивши клубний антирекорд. Натомість підопічні Ігоря Костюка стали володарями Кубку України, перемігши у фінал першоліговий Чернігів (3:1). Завдяки цій перемозі кияни здобули путівку до Ліги Європи.