Динамо дізналося потенційних суперників у кваліфікації Ліги Європи

Сергій Шаховець — 25 травня 2026, 16:46
Володар Кубку України київське Динамо отримало потенційних суперників у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2026/27.

На цій стадії український клуб буде серед сіяних та сформує одну із шести пар першого раунду.

Потенційні суперники Динамо у Лізі Європи:

  • Університатя Клуж – віцечемпіон Румунії та фіналіст Кубку країни
  • Жиліна – володар Кубку Словаччини, четверте місце у чемпіонаті
  • Войводіна – володар Кубку Сербії, віцечемпіон
  • Алюміній – володар Кубку Словенії, сьоме місце у чемпіонаті
  • Деррі Сіті – віцечемпіон чемпіонату Ірландії
  • Вестрі – володар Кубку Ісландії, виступає у другому дивізіоні

Жеребування першого раунду відбудеться 16 червня. Перші поєдинки заплановані на 9 липня, а матчі-відповіді – 16 липня.

Нагадаємо, що за підсумком сезону-2025/26 Динамо посіло четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, втретє повторивши клубний антирекорд. Натомість підопічні Ігоря Костюка стали володарями Кубку України, перемігши у фінал першоліговий Чернігів (3:1). Завдяки цій перемозі кияни здобули путівку до Ліги Європи.

