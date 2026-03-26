Україна та Швеція визначилися з комплектами форми на матч відбору на ЧС-2026

Збірні України та Швеції обрали комплекти форми, в яких зіграють півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле стадіону "Сьютат де Валенсія" в іспанській Валенсії у домашньому комплекті форми жовтого кольору. Воротар українців гратиме в сірому.

Збірна Швеції проведе гру в екіпіруванні синього кольору. Голкіпер скандинавів вийде на поле у фіолетовій формі.

УАФ

Матч плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня. Номінально домашній поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Переможець півфіналу у вирішальному матчі зіграє з тріумфатором протистояння Польща – Албанія.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою на матч проти Швеції.